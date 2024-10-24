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Yunus Akgün'ün cezası belli oldu

Yunus Akgün'ün cezası belli oldu

PFDK, Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'e sosyal medya paylaşımındaki sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle 117 bin TL para cezası verdiğini açıkladı. Cezanın oy çokluğuyla alındığı, paylaşımın sevk maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek içerikte olduğu belirtildi.

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PFDK, Yunus Akgün'e 117 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. sporcusu YUNUS AKGÜN, her ne kadar FDT’nin 41. Maddesi nedeniyle sevk edilmiş ise de, bahse konu sosyal medya paylaşımının sevk maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek sınırlı bir bölüm içerdiği ve paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı ancak eylemin bu haliyle de sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (ceza tayinine yer olmadığı yönünde iki karşı oy ile oyçokluğu)"

Derbide sahada

Yunus Akgün'e verilen bu cezanın ardından genç futbolcu Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında forma giyilebilecek.

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