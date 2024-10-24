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İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün güncel yapılanması ve örgütün elebaşı Gülen'in ölmesi sonrası propaganda yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ terör örgütünün askeri yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis beyanları bulunan, gizli haberleşme yöntemi olan "ByLock" kullanan, ankesörlü telefonlarından aranarak örgüt mensuplarıyla iletişime geçen, örgüt evlerinde kalan, sohbet ve toplantılara katılan, güncel yapılanma içinde yer alan şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si emniyette serbest bırakıldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından 13 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Burada savcılık ifadelerinin ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ​​​​​​​

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