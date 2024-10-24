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FETÖ elebaşının ölümü sonrası operasyon: Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı!

FETÖ elebaşının ölümü sonrası operasyon: Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı!

Fethullah Gülen'in ölümünün ardından övücü paylaşım yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklandı.

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İstanbul'da, Fethullahçı çetenin (FETÖ) lideri Fethullah Gülen’in ölümü sonrası sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de arasında bulunduğu 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformlarından terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Burada savcılık ifadeleri alınan 3 şüpheli, nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ile şüpheli Ömer Demir'in tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, şüpheli R.Y'nin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Kazım Güleçyüz, Gülen’in ölümüne ilişkin X’te "Fethullah Gülen de imtihan dünyasından berzah âlemine göçmüş. Hakkındaki iddiaların hesabı artık öbür tarafta görülecek. Bu iddialar gerekçe gösterilerek yapılan ve nice insanın mağduriyetine sebep olan hukuksuzlukların son bulması dileğimizi bir kez daha tekrarlayarak, Allah rahmet ve adaletiyle muamele eylesin diyoruz. Camianın başı sağ olsun" diye yazmıştı.

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