Gazze’de can kaybı 42 bin 847’ye yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saldırılarda ölenlerin sayısı 42 bin 847'ye, yaralı sayısının da 100 bin 544'e yükseldi.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 374 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 4 saldırıda 55 kişi yaşamını yitirdi, 132 kişin yaralandı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana toplam can kaybının 42 bin 847'ye, yaralı sayısının da 100 bin 544'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.