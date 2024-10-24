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Kaçak hayvan ticareti yaptı, unutamayacağı bir ceza yedi

Kaçak hayvan ticareti yaptı, unutamayacağı bir ceza yedi

Kırklareli Lüleburgaz'da kaçak hayvan ticareti gerçekleştiren kişiye 1.2 milyon TL para cezası verildi.

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaçak hayvan ticareti yapan kişiye 1 milyon 241 bin 973 lira para cezası verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Turgutbey köyünde bir depoda kedi ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce F.E'ye ait hijyen koşullarının yetersiz olduğu tespit edilen depoda kafeslere konulmuş 243 kedi bulundu.

Buradan alınan kediler Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi. Kaçak hayvan ticareti yaptığı iddiasıyla F.E'ye 1 milyon 241 bin 973 lira cezai işlem uygulandı.

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