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A Milli Takım'ın FIFA sıralamasında yeri belli oldu

A Milli Takım'ın FIFA sıralamasında yeri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9,63 puan toplayan Türkiye, toplamda 1548,15 puana ulaştı ve 26. sırada yer aldı.

Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.

Listenin ilk 6 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.

FIFA ekim ayı sıralamasında ilk 10 şu şekilde:

1 - Arjantin: 1883.5
2 - Fransa: 1859.85
3 - İspanya: 1844.33
4 - İngiltere: 1807.83
5 - Brezilya: 1784.37
6 - Belçika: 1761.27
7 - Portekiz: 1752.68
8 - Hollanda: 1748.24
9 - İtalya: 1729.4
10 - Kolombiya: 1724.37
26 - TÜRKİYE: 1548,15

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