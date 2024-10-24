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TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförünün yakınları konuştu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförünün yakınları konuştu

TUSAŞ saldırısında teröristlerin olay yerine giderken şehit ettikleri taksi şoförü Murat  Arslan'ın yakınları, AA muhabirine konuştu.

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Şehit Murat Arslan'ın kuzeni Mehmet Çavuş, Arslan'ın aileden taksici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kimseye kötülükleri olmaz. Murat, günde 5 vakit namazını kılar, sadece insanlara iyilik yapma peşinde koşar, ekmeğin derdinde, gariban bir insandı. Bu olayı hak edecek hiç hareket yapmadı. Vatan sağ olsun ama bunların da bir an önce bitmesi gerekiyor. Murat'ın düştüğü durum, başka ocaklar yanmasın, başka ocaklara düşmesin. Artık tamamen terörün kökünün kazınmasını istiyoruz."

Arslan'ı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Çavuş, "Murat, hem amcamın torunu hem halamın torunu. İki taraftan da akrabayız. 20'li yaşlarda iki oğlu, 15 yaşında da bir kızı vardı." dedi.

 "Olayı televizyondan öğrendik"

Murat Arslan'ın kayınbiraderi Ramazan Memiş de olayı televizyondan öğrendiklerini belirterek, "Murat kendi halinde, iyi bir insandı. Aile olarak da temiz insanlardır, namazlı, abdestli insanlar. Olmasa çok iyiydi ama maalesef başımıza geldi." ifadelerini kullandı.

Üzüntülerini dile getiren Memiş, "Şehitlik güzel bir şey, olmasa daha iyiydi çünkü arkada üç çocuk var. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Hainler için bir şey yok, onlar geberdi gitti ama ateş düştüğü yeri yakıyor." dedi.

Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, Ankara Büyükşehir Belediyesince taziye çadırı kuruldu.

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