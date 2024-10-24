Aslı Baykal CHP lideri Özgür Özel için sert konuştu: İkiyüzlüsün

CHP'nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Abdullah Öcalan' çağrısı ve TUSAŞ'ta dün meydana gelen terör saldırısına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Öcalan'ın Türkiye'nin muhatabı olamayacağını söyleyen Aslı Baykal, terör sorununun çözümü için adres gösterdi. Baykal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ise ikiyüzlülükle eleştirdi.

Özgür Özel'e de 'ikiyüzlü' diyerek tepki gösterdi.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal​'ın kızı Aslı Baykal​, ülke gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Dün TUSAŞ​'ta 5 kişinin öldüğü, 22 kişinin de yaralandığı terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşan Aslı Baykal, "TUSAŞ'ımıza çok geçmiş olsun, şehitlerimize Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceki gün PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı "Tecrit kaldırılsın, gelsin TBMM'de konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" şeklindeki çağrısına tepki gösteren Baykal, CHP lideri Özgür Özel'e de 'ikiyüzlü' diyerek tepki gösterdi.

Devletin teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı muhatap almaması gerektiğini savunan Aslı Baykal, "Terörle müzakere olmaz. Bizim muhatabımız içerideki teröristler değil, terörü destekleyen yabancı ülkeler ve içeriden üstü kapalı teröre destek olan kurumlar, siyasiler. Yoksa Apo gider Mapo gelir" dedi.

Son dönemde artan şiddet olaylarından sonra cezaların ağırlaştırılması gündeme gelirken, PKK elebaşı Öcalan'a af geleceği söylentilerine tepki gösteren Aslı Baykal şu ifadeleri kullandı:

"Cezaların hafif olduğu, ağırlaştırılması gerektiği, tutuklular erken salındıkları için suç oranının yükseldiği, adalet reformu yapılacağı konuşulurken on binlerce vatandaşımızın katledilmesine sebep olmuş bebek katilinin cezası kaldırılmamalı. O bir piyon, TC'nin muhatabı olamaz ve Türkiye'nin terör ile mücadelesine en ufak bir faydası olamaz. Terörün sebebi Apo'nun içeride olması değil. 3 gün sonra da bugün kızdıklarımızı mı el üstünde tutacağız? Biraz istikrar."





ÖZGÜR ÖZEL'E 'İKİYÜZLÜ' TEPKİSİ

CHP lideri Özgür Özel'in Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettikten sonra Diyarbakır'a gitmesini deeleştiren Aslı Baykal, "Türkiye'nin önlemesi gerekenler; utangaç hapis ziyareti sonrası açıklama yapmadan kaçıp, ziyareti gittiği bölgede avantaja çevirmeyi umup, 'Kürt devleti kurulsun demedim' açıklamasını Diyarbakır'da değil 2 gün sonra Ankara'ya dönünce yapabilenler. Yani ikiyüzlüler" ifadelerine yer verdi.