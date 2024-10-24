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Aman uyuz olmayın! Uyuz vakaları her geçen gün artıyor uzmanı uyuz vakalarına karşı uyardı

Aman uyuz olmayın! Uyuz vakaları her geçen gün artıyor uzmanı uyuz vakalarına karşı uyardı

Medipol Sağlık Grubu Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkin Pekmezci, uyuz vakalarındaki artışa dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Hastalığın temasla bulaştığını ve kaşıntıyla kendini gösterdiğini vurgulayan Dr. Pekmezci, “Kollarda, ellerde, dirseklerde ve karın bölgenizde kaşıntı ve kızarıklık varsa uyuz olmuş olabilirsiniz.” dedi.

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Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor. Medipol Üniversitesi Sefaköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkin Pekmezci, artan uyuz vakalarına karşı uyarılarda bulundu. Uyuzun, son birkaç yıldır ülkemizde oldukça yaygın görülen salgın hastalıkların başında geldiğini belirten Dr. Pekmezci, “Uyuz, paraziter bir hastalıktır ve insandan insana temas yoluyla bulaşır. Ailede bir bireyin uyuz olması, tüm aileyi risk altına sokar. Bu nedenle belirtileri iyi takip etmek gerekiyor.” diye konuştu.
 

Temasla bulaşıyor, kaşıntıyla kendini belli ediyor

Uyuzun yoğun kaşıntıyla kendini belli ettiğini ifade eden Dr. Pekmezci, “Uyuz, temas yoluyla bulaşır ve vücutta daha çok kaşımaya bağlı sıyrıklar şeklinde görülür. Çizikler ve farklı yerlerde kırmızı noktalar olarak ortaya çıkar. Özellikle sıcak bir evde yatağa yattıktan sonra kaşıntı daha da artar ve kişiyi uykusundan uyandırabilir. Ailede bir kişide uyuz vakası görülmesi durumunda, tüm ailenin tedavi edilmesini tercih ediyoruz. Hastalığın kuluçka süresi genellikle bir hafta ile bir ay arasında değişir.” dedi. 

Tedavide iki yol izleniyor

Hastalığın tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Dr. Pekmezci, “Hastalığın birkaç tedavi yöntemi bulunuyor. Bunlar, dışarıdan uygulanan ilaçlar ve ağız yoluyla alınan ilaçlar olarak ikiye ayrılır. Dışarıdan kullanılan ilaçlar, permetrin ya da kükürtlü karışımlardan oluşur. Ancak bu ilaçların kullanımı zor olduğu için genellikle ağız yoluyla tedaviyi tercih ediyoruz. Burada uygulama çok daha kolaydır.” ifadesini kullandı.

Bebekler ve yaşlılardaki seyri farklı

Hastalığın bebeklerde ve yaşlılardaki seyrine değinen Dr. Pekmezci, “Bebeklerde ve yaşlılarda hastalık farklı seyredebilir. Yaşlılarda fazla bir deri belirtisi görülmeyebilir. Sadece kaşıntı olarak kendini gösterebilir, bu da kuruluğa bağlı cilt rahatsızlığı olarak algılanabilir. Bebeklerde ise yine yetişkinlerden farklı olarak avuç içi, ayak tabanları ve kafa derisinde kırmızı döküntüler ve yaralar görülebilir. Bu süreci iyi ve doğru takip etmek gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

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