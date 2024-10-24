Bakanlıktan ‘zeytinyağı’ ifşası: ‘En iyisi’ sloganıyla satmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladı. Özellikle zeytinyağı ürünlerinde sahtekarlık yapan birçok firma ifşa edildi. “En iyi zeytinyağı” sloganıyla tohum yağlarının satıldığı tespit edildi. Sucuk, haşhaş ezmesi ve kaşar gibi ürünlerde de benzer hileler ortaya çıktı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimlerine devam ediyor. Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesini güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Son testlerde özellikle zeytinyağı sektöründe ciddi usulsüzlükler tespit edildi. Ağırlıklı olarak tohum yağlarıyla karıştırılan ve piyasada "en iyi zeytinyağı" iddiasıyla satılan birçok ürün, denetimlerde uygunsuz bulundu.

Ege Bölgesi’nde zeytinyağıyla tanınan pek çok firmanın ürünlerinde tohum yağı tespit edildi. Bu karışımlar arasında soya, ayçiçeği, pamuk tohumu, aspir ve Hindistan cevizi yağları yer aldı. Bakanlık, ürünlerin insan sağlığı açısından tehlike yaratabileceğini belirtti.

Bakanlık, 23 Ekim 2024'te yayımladığı yeni listede taklit veya tağşiş yapıldığı belirlenen ürünleri ve firmaları duyurdu. Listeye göre zeytinyağı kategorisinde en fazla hileli ürün tespit edilen firmalar Aydın, Bursa ve çevresinde faaliyet gösteriyor. Özellikle “naturel sızma” ve “soğuk sıkım” olarak tanıtılan zeytinyağlarının birçoğunda tohum yağları karıştırıldığı belirlendi.

İŞTE FİRMALAR VE TESPİTLER

SEZGİN ÇETİN / VAKIFBİRLİK - Naturel sızma zeytinyağı 5 litre (Aydın – Köşk)

ÖZ DEDEOĞLU GRUP GIDA / ARDEN AYVALIK - Soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağı 5 litre (Aydın – Köşk)

SEZGİN ÇETİN / VAKFIKEBİR BİRLİK - Naturel sızma zeytinyağı 5 litre (Aydın – Köşk)

VARPA GIDA / EGE ZEYTİNDİYARI - Naturel sızma zeytinyağı 5 litre (Aydın – Köşk)

ASAF GIDA / AYVALIK KOOP. - Naturel sızma zeytinyağı 5 litre (Aydın – İncirliova)

ZEKİ KOÇHAN / TAD ALTINOVA - Naturel sızma zeytinyağı 5 litre (Aydın – Köşk)

YERYÜZÜ AMBALAJ GIDA / AYVALIK TAT - Naturel sızma zeytinyağı 5 litre (Bursa – Nilüfer)

YERYÜZÜ AMBALAJ GIDA / EGETAT - Naturel sızma zeytinyağı 18 litre (Bursa – Nilüfer)

SEZER ZEYTİNLERİ / SEZER ZEYTİNCİLİK - Taş baskı zeytinyağı soğuk sıkım 1 litre (Bursa – Gemlik)

ONAY TİCARET-SABRİ AKIN / YEŞİL AYVALIK - Naturel sızma zeytinyağı 5 litre (Bursa – Nilüfer)

ONAY TİCARET-SABRİ AKIN / AYVALIK KOOP - Naturel sızma zeytinyağı 1 litre (Bursa – Nilüfer)

ONAY TİCARET-SABRİ AKIN / AYVALIK KOOP - Naturel sızma zeytinyağı 18 litre (Bursa – Nilüfer)

Zeytinyağında yüzde 100 saflık önemli

Tarım ve Orman Bakanlığı, zeytinyağının sağlık açısından önemli faydalar sunduğunu ancak hileli ürünlerin bu faydaları ortadan kaldırdığını vurguladı. Bakanlık yetkilileri, vatandaşların etiket kontrolü yapmaları ve bilinen markalardan alışveriş yapmaları gerektiğini belirtti.

Sucukta dil ve sakatat, kaşarda hile

Zeytinyağının yanı sıra denetimlerde sucuk, kaşar ve haşhaş ezmesi gibi ürünlerde de ciddi usulsüzlükler ortaya çıktı. Sucukta dil ve sakatat, kaşarda ise bitkisel yağ kullanıldığı belirlendi. Haşhaş ezmesine ise yer fıstığı karıştırıldığı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5996 sayılı Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince taklit ve tağşiş yapan firmaların bilgilerini kamuoyuyla paylaşarak tüketicileri bilgilendirmeye devam edeceğini duyurdu.