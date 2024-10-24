Yenidoğan çetesinin kan donduran konuşmaları: 1 gebe vereceğiz 200 bin TL ciro yapacak

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen yenidoğan çetesi ile ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Bu kez de çete lideri doktor Fırat Sarı'nın örgütün ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'e hasta başına 20 bin lira para teklif ettiği ve eşi Melike Özdemir'in sigortasını yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca Özdemir'in Nigar Kubilay ile yaptığı telefon görüşmesinde ise, "1 tane gebe vereceğiz. O bebekten 150-200 bin lira ciro yapacak" demesi şoke etti.

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Türkiye günlerdir yenidoğan çetesi skandalını konuşuyor. İstanbul​'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve kasten bebek ölümlerine neden olan yenidoğan çetesi​yle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şimdi de yenidoğan çetesi lideri doktor Fırat Sarı ile Mehmet Gürül arasındaki konuşma kayıtları soruşturma dosyasına girdi.

Hasta başına 20 bin TL

Sarı, Gürül ile yaptığı telefon konuşmasında çetenin ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'e getirdiği hasta başına 20 bin lira verdiğini söyledi. 20 bin lira dışında Mert Özdemir'in eşi Melike Özdemir'e de sigorta yaptığı itirafında bulundu. Sarı telefon konuşmasında, "Mert'e getirdiği hastalar için 20 bin artı sigorta yapıyorum. Tabi karısının sigortasını yapıyorum" dedi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; yine Fırat Sarı ile Gıyasettin Mert Özdemir arasında geçen başka bir konuşmada hastaların daha geç taburcu edilmesi gerektiğinden bahsedildiği görüldü.

Sarı, "Taburcu süresinin azalması demek cironun daha azalması demek" demesinin üzerine Mert Özdemir'in "Dengelemek lazım. Şimdi biz hastayı azalttığımız zaman tepki olarak 'bak hasta azaldı. 25'e düştük' olmasın. Yeni taburculuğu uzatsınlar" diye yanıt vermesi dikkat çekti.

"1 tane gebe vereceğiz 200 bin ciro yapacak"

Mert Özdemir'in Şafak Hastanesi'ne yönlendirdiği hastalardan aldığı parayla ilgili telefon konuşmasında, "2 hasta verdik. 1 tane sepsis verdik bir tane bronko verdik. 20 bin lira para aldık" dediği öğrenildi.

Özdemir'in Nigar Kubilay ile yaptığı telefon görüşmesinde ise, "1 tane gebe vereceğiz. O bebekten 150-200 bin lira ciro yapacak. Anladın mı?" demesi kayıtlara geçti.