Benzin ve motorine zam geliyor! Tabela yeniden değişiyor, akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına 3 gün önce gelen indirim sonrası şimdi de zam geliyor. Depoları doldurmak için acele edin.. İşte güncel fiyatlar...Abone ol
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.
Benzin ve motorinde indirim var mı?
NTV'de yer alan habere göre benzin ve motorin fiyatlarına 25 Ekim 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 TL zam bekleniyor.
İndirim gelmişti
Öte yandan üç gün önce salı gecesi benzine 1,87 TL, motorine ise 1,65 TL indirim yapılmıştı.
Güncel fiyatlar
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin 42.86 TL/LT
Motorin 41.91 TL/LT
LPG 25.13 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin 42.74 TL/LT
Motorin 41.84 TL/LT
LPG 24.59 TL/LT