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Benzin ve motorine zam geliyor! Tabela yeniden değişiyor, akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorine zam geliyor! Tabela yeniden değişiyor, akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına 3 gün önce gelen indirim sonrası şimdi de zam geliyor. Depoları doldurmak için acele edin.. İşte güncel fiyatlar...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 

Benzin ve motorinde indirim var mı?

NTV'de yer alan habere göre benzin ve motorin fiyatlarına 25 Ekim 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 TL zam bekleniyor.

İndirim gelmişti

Öte yandan üç gün önce salı gecesi benzine 1,87 TL, motorine ise 1,65 TL indirim yapılmıştı.

Güncel fiyatlar

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin 42.86 TL/LT

Motorin 41.91 TL/LT

LPG 25.13 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin 42.74 TL/LT

Motorin 41.84 TL/LT

LPG 24.59 TL/LT

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