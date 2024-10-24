BIST 8.715
DOLAR 34,27
EURO 37,09
ALTIN 3.000,02
HABER /  DÜNYA

Beyaz Saray, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beyaz Saray, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

Beyaz Saray, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını "güçlü şekilde" kınadıklarını ve dualarının Türk halkıyla beraber olduğunu belirtti.

Abone ol

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Kirby, "Kalplerimiz, Ankara-Türkiye'deki korkunç terör saldırısının kurbanlarıyla beraber. Türk yetkililer olayı olası bir terör saldırısı olarak soruşturduklarını belirtti, henüz saldırının motivasyonunu ve arkasında tam olarak kimlerin olduğunu bilmiyoruz ancak bu şiddet olayını güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

ABD'li danışman, "bu zor günlerde" dualarının, saldırıdan etkilenen kişiler, onların aileleri ve Türk halkıyla beraber olduğunu söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Macron'dan TUSAŞ saldırısı sonrası Türkçe paylaşım
Macron'dan TUSAŞ saldırısı sonrası Türkçe paylaşım
Barcelona, Alman devini dağıttı: 4-1
Barcelona, Alman devini dağıttı: 4-1
MSB duyurdu: Suriye ve Irak'a hava harekatı başladı
MSB duyurdu: Suriye ve Irak'a hava harekatı başladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör Türkiye topraklarında asla yer bulamayacaktır
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör Türkiye topraklarında asla yer bulamayacaktır
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu
Ankara'da 29 Ekim etkinlikleri iptal edildi
Ankara'da 29 Ekim etkinlikleri iptal edildi
Tüm televizyon kanallarından TUSAŞ kararı! Diziler yayınlanmayacak
Tüm televizyon kanallarından TUSAŞ kararı! Diziler yayınlanmayacak
Hakan Fidan'dan TUSAŞ saldırı ile ilgili açıklama
Hakan Fidan'dan TUSAŞ saldırı ile ilgili açıklama
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, terör saldırısını lanetledi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, terör saldırısını lanetledi
Pakistan'dan Türkiye’ye taziye mesajı
Pakistan'dan Türkiye’ye taziye mesajı
Lübnan'da büyük patlama! Çok sayıda İsrail askeri öldürüldü
Lübnan'da büyük patlama! Çok sayıda İsrail askeri öldürüldü
Bakanlar ortak 'TUSAŞ saldırısı' açıklaması
Bakanlar ortak 'TUSAŞ saldırısı' açıklaması