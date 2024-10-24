Macron'dan TUSAŞ saldırısı sonrası Türkçe paylaşım

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını güçlü bir şekilde kınayarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti ve Türkiye ile Türk halkına dayanışma mesajı verdi. Macron, teröre karşı ortak duruş sergilemenin önemine vurgu yaptı.Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, TUSAŞ'ın yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin X hesabından Fransızca ve Türkçe açıklama yaptı.
Terör saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını belirten Macron, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaşıyor, kendilerine taziyelerimizi sunuyoruz. Teröre karşı Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.