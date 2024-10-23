Hakan Fidan'dan TUSAŞ saldırı ile ilgili açıklama

Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ tesisine düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Tesisine terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 teröristten 2'si etkisiz hale getirilirken 5 kişinin şehit olduğunu ve 22 kişinin yaralandığı açıklandı.

"Terörle mücadelemizi azimle sürdüreceğiz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili şu ifadelere yer verdi; "Ankara’da, TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen alçak terör saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. İçeride ve dışarıda, tüm terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi azimle sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde de milli savunma yeteneklerimizi güçlendirmeye devam edecek, Türkiye’yi hedef alan odaklar ve vekillerinin ülkemiz üzerindeki emellerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz."