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Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi! TSK göreve devam edecek

Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi! TSK göreve devam edecek

Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Lübnan'da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü kapsamında görev yapmaya 2006 yılında başladı. Her yıl tezkerenin süresi uzatıldı. Bu kapsamda son tezkere de Genel Kurul'da 6 Ekim 2023'te kabul edilmişti. Tezkerenin süresi 31 Ekim'de doluyor.

TSK'NIN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN TEZKERE MECLİS'TEN GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan Lübnan Tezkeresi, genel kurulda görüşüldü. Tezkerede Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücüne TSK unsurlarıyla katkı sağladığı hatırlatıldı.

Lübnan'da 92 Türk askeri bulunuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 11 Ağustos 2006 tarihli kararına göre oluşturulan "uluslararası barış gücünde" yaklaşık 50 ülkeden, 10 binden fazla asker görev yapıyor.

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