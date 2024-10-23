CHP Genel Başkanı Özel, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını lanetledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını lanetledi.

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Özel, terör saldırısına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyorum. Terörü kimden ve nereden gelirse gelsin lanetliyorum."