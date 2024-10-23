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İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a saldırı mesajı

İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a saldırı mesajı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, askeri üsse gerçekleştirdiği ziyarette "İran'a saldırdıktan sonra herkes sizin hazırlık ve eğitim sürecinde neler yaptığınızı anlayacak." ifadesini kullandı. İran'ın 1 Ekim’de İsrail’e füze saldırısında bulunmasının ardından, Tel Aviv yönetimi misilleme yapılacağını belirtmişti.

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkesinin İran'a yönelik olası bir saldırısına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Gallant, Hatzerim Hava Üssü'ne yaptığı ziyaret sırasında, İsrail Hava Kuvvetleri personeline hitap ederek, "İran'a saldırdıktan sonra herkes sizin hazırlık ve eğitim sürecinde neler yaptığınızı anlayacak." ifadelerini kullandı.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

Öte yandan, İsrail basınında yer alan haberlerde, ABD'nin Tel Aviv'den, İran’a yapılacak olası bir saldırının dozunu düşürmesini istediği ileri sürüldü. Bu iddiaya ilişkin İsrail yönetiminden ise bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yanıtının "gerginliği artırmaması" uyarısında bulunmuştu.

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