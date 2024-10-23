Kocaeli'de 2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! O baba...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 çocuğunu boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığın, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.Abone ol
Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Sanık M.R. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
Duruşmada, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi raporu okunarak dosyaya konuldu.
Katılan vekilleri, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Duruşmada savunma yapan sanık M.R. ise ilaç tedavisi gördüğünü belirterek, "Adli Tıp Kurumu'ndaki psikologlar ilaçları ömür boyu kullanmamı yoksa eski halime geleceğimi söylediler. Eve 3 defa girip çıkmışım. Olaya ilişkin hala tedavi görmekteyim." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.