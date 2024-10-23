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Biden: Trump'ı hapse atmalıyız

Biden: Trump'ı hapse atmalıyız

ABD'de başkanlık seçimlerine az bir süre kala Başkan Joe Biden, başkan adayı Donald Trump'ın 'demokrasiye tehdit oluşturduğunu' ve hapse atılması gerektiğini savundu.

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ABD başkanlık seçimlerine sayılı günler kaldı. 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçim öncesinde ABD Başkanı Joe Biden, New Hampshire’deki seçim ofisinde Demokratlarla bir araya geldi. Önümüzdeki seçimde Demokratların adayı, mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris. Harris'in rakibi ise Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump.

Biden, eski ABD başkanı olan Trump'ın 'demokrasiye tehdit' oluşturduğunu ileri sürerken Anayasası’nın güvencelerini hiçe saymak istediğini savundu, "Harris'i yenmesi halinde demokrasimiz tehlikede olur." dedi.

“Onu hapse atmalıyız” sözleriyle eleştirisinin dozunu artıran ve sözlerini açıklamaya çalışan Biden, “Siyasi olarak dışarıda tutmalıyız. Yapmamız gereken bu.” ifadelerini kullandı.

Biden'ın çıkışını değerlendiren Trump’ın kampanya sözcüsü Karoline Leavitt, “Biden, gerçekleri söyledi. Biden ve Kamala Harris’in başından beri planı, Trump'ı adil bir şekilde yenemedikleri için siyasi olarak zulmetmekti. Biden ve Kamala demokrasimiz için gerçek bir tehdit. Kamala Harris’i Biden’ın bu utanç verici açıklamalarını kınamaya çağırıyoruz.” şeklinde konuştu.

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