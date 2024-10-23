İtalya Başbakanı Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet!

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2025'in ilk yarısında yapılacak bir sonraki hükümetler arası zirve için İtalya'ya davet etti.

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2025'in ilk yarısında yapılacak bir sonraki hükümetlerarası zirve için İtalya'ya davet ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Meloni arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesine ilişkin İtalya Başbakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İki lider, iki ülke ilişkilerinin sağlamlığının altını çizerek, ticaretin sürekli büyüyen eğilimini daha da güçlendirmek için çalışmaya devam etmenin önemini vurguladı. Bu bağlamda Başbakan Meloni, İtalya-Türkiye Hükümetlerarası zirvesinin yeni oturumu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2025 yılının ilk yarısında İtalya'ya davet etti" denildi.