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FETÖ'de elebaşı Gülen'in yerine geçme kavgası tırmanıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
FETÖ'de elebaşı Gülen'in yerine geçme kavgası tırmanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgütün ABD ayağının başındaki Mustafa Özcan ile Avrupa yapılanmasını yöneten Abdullah Aymaz arasındaki kavga hız kazanırken, diğer isimler de bu iki taraf arasında safını belirledi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ'nün yeni elebaşı olma konusunda Özcan ve Aymaz'ın isimleri ön plana çıkıyor.

FETÖ'nün ABD ayağını yöneten Özcan, Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde yanında yer alan bir isim olmasının yanı sıra örgütün parasını da Cevdet Türkyolu ile kontrol eden isim durumunda. Özcan ve Türkyolu, ölümüne kadar Gülen'in tüm işlerini idare etti.

Örgütte Özcan'ı destekleyenler arasında Türkyolu, "kasa" olarak bilinen İsmet Aksoy, Özcan'ın Kaynak Holding'i devrettiği Naci Tosun, Muhammed Çetin, Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni ve sözde yeni ahi heyeti mensubu Ekrem Dumanlı ve Türkyolu'nun bacanağı Adem Kalaç yer alıyor.

Özcan'a yakınlığıyla bilinen bu isimlerin tamamı FETÖ'nün yeni sözde İcra Heyeti'ne seçildi. Aynı zamanda Özcan'ın sevk ve idare ettiği birimler, heyetin şekillenmesinde büyük önem oluşturuyor.

Aymaz'ı destekleyenler

FETÖ'nün Almanya ayağını yöneten ve örgütte yeni elebaşı olmak isteyen Aymaz da Avrupa bölgesinin en güçlü isimlerinden. Yeni sözde İcra Heyeti'ne seçilenler arasında Aymaz da yer alıyor.

Aymaz'ı destekleyenler arasında Mustafa Yeşil, Ali Ursavaş, Talip Büyük, İsmail Cingöz, Hüseyin Karakuş ve Bilal Karaduman yer alıyor. Örgütün yeni sözde İcra Heyeti'nde bu isimlerden yalnızca Talip Büyük bulunuyor.

Sözde İcra Heyeti'ne seçilen Büyük'ün İngiltere'de örgütün parası ile fon ve emlak piyasasında çalıştığı biliniyor. Karakuş Almanya ve Karaduman da İngiltere imamı olarak görev alıyor.

Örgütün güncel sözde İcra Heyeti'nde bulunan diğer isimler ise Barbaros Kocakurt, Şerif Ali Tekalan ve Mehmet Yavuzlar.

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