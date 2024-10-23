Enuygun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde gezilecek rota önerileri

Enuygun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde keşfedilebilecek şehirleri derledi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enuygun, bu sene salıya denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ek olarak pazartesi yarım gün izin alarak hafta sonuyla birlikte tatili 4 güne çıkarabilenler için gezi rotası önerisinde bulundu.

Tarihi ve kültürel mirasıyla Ankara, Cumhuriyet'in izlerini taşıyan şehirlerin başında geliyor. Ankara'da görülmesi gereken ilk yerler arasında 23 Nisan 1920'de ilk Meclis'in toplandığı bina, Atatürk ve Kurtuluş Müzesi, 1924-1960 yılları arasında 2. Meclis binası olarak kullanılan, Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nu okuduğu mikrofon, Cumhuriyet Dönemi'yle ilgili birçok belge, eser ve hatıranın yer aldığı Cumhuriyet Müzesi bulunuyor.

Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk'ün talimatıyla kurulan, dönemin tarım ve hayvancılık alanındaki modernleşme çabalarının bir sembolü olan Atatürk Orman Çiftliği de ziyaret edilmesi gereken noktalar arasında.

Atatürk Orman Çiftliği'nde piknik alanları, park, müze, Atatürk'ün Selanik'teki evinin replikası ve çiftlik üretimleri bulunuyor.

Kentte en anlamlı durak ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarı olan Anıtkabir olacak.

Samsun'da görülmeye değer yerler

Samsun'da, Atatürk'ün İstanbul'dan başlayan yolculuğuna dair arşiv belgelerinin sergilendiği Bandırma Vapuru Müzesi, Atatürk'ün şehirde ilk kaldığı binanın dönüştürüldüğü Gazi Müzesi, 25 Mayıs-13 Haziran 1919 arasında Atatürk'ün çalışmalarını yürüttüğü Atatürk Evi Müzesi görülmeye değer yerlerin başında geliyor.

1931'de açılışı yapılan ve yüksekliği 9 metre olan Atatürk'ü şahlanmış bir at üzerinde gösteren Onur Anıtı da kentte görülmesi gerekenler arasında.

Atatürk'ün Amasya'ya gittiğinde konakladığı ve "Amasya Genelgesi" olarak tarihe geçen genelgeyi kaleme aldığı Saraydüzü Kışla Binası kentte görülecek ilk yer oluyor.

Amasya'nın tarihi simgelerinden biri olan, Atatürk'ün halkla bir araya gelerek millî mücadeleye dair önemli konuşmalar yaptığı Gök Medrese ise kentte Cumhuriyet'in izlerini taşıyan yerler arasında bulunuyor.

Erzurum Kongresi'ne ev sahipliği yapan bina, Resim ve Heykel Müzesi olarak hizmet veriyor. Atatürk'ün 9 Temmuz 1919'dan itibaren kaldığı ev, bugün Erzurum Atatürk Evi olarak hizmet veriyor.

Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis ve Van'dan Erzurum Kongresi'ne katılan 56 delegenin isimlerinin yer aldığı masaların, duvarlarda delegelerin yaşamlarını anlatan portrelerin bulunduğu, geçmişle günümüz arasında köprü kurarak ziyaretçilerine tarihi bir deneyim yaşatan Erzurum Atatürk Evi, kentte görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor.

Sivas Atatürk Kongre Müzesi

4-11 Eylül 1919 tarihlerinde gerçekleşen Sivas Kongresi'nde Milli Mücadele karargahı olarak kullanılan bina, bugün Sivas Atatürk Kongre Müzesi olarak ziyaret ediliyor. O dönemde lise olan bina, mimarisiyle de dikkati çekiyor. Müzede, kongre öncesindeki olaylara ve Atatürk'ün kongre hazırlıklarına ilişkin belgeler sergileniyor. Telgraf odası, kongre tutanakları, Sivas'ta kurulan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin bildirileri yer alıyor.

Kongrede, milli mücadelenin yayın organı olarak yayınlanmasına karar verilen ve ilk kez Sivas'ta yayınlanan İrade-i Milliye Gazetesi'nin basıldığı matbaa makinası ve gazetenin örnekleri de müzede bulunan önemli belgeler arasında. Atatürk Anıtı da şehirde görülmesi gereken yapılardan.

Çanakkale, 1. Dünya Savaşı'nda, Türk milletinin bağımsızlık ve toprak bütünlüğü için verdiği mücadelenin en önemli şehirlerinden biri.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Gelibolu Yarımadası Tarihiî Milli Parkı, Şehitler Abidesi, Kilitbahir, Seddülbahir, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Aynalı Çarşı, 1915 Seddülbahir Ahmet Uslu Müzesi, Bigalı Atatürk Evi gibi birçok noktayı gezerek tarihi bir gezi planı yapılabilir.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde sembol şehirlerden biri İzmir'de, Atatürk Müzesi, Belkahve Atatürk Anı Evi, Atatürk Heykeli, Ziraat Mektebi Zübeyde Hanım Anıt Mezarı, Atatürk Maskı gezilebilir.

İzmir'in Konak ilçesinde yer alan Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhuriyet'in izlerini taşıyan birçok yapı görülebilir.