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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.19'da yaşanan depremin derinliği ise 5.0 kilometre olarak ölçüldü.

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, sarsıntının yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

 Bir diğer açıklama da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.5 derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı. 

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