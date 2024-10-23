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Üsküdar'da baba ve oğlu dehşet saçtı! 1'i polis 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Üsküdar'da baba ve oğlu dehşet saçtı! 1'i polis 3 kişi yaralandı

Üsküdar'da görevli polis memurunun kafasından çekiçle darbe aldığı olayda baba ve oğlu, polise silahla karşılık vermeleri üzerine yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

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Bulgurlu Mahallesi Söğütlü Çayır Caddesi'nde, Y.T.O'nun çekiçle saldırdığı görevli polis memuru kafasından yaralandı.

Y.T.O'nun oğlu K.O'nun da aracın kapısını açarak silahla ateş etmesi üzerine, olay yerinde görevli diğer polis memuru saldırıyı durdurmak için silahını ateşledi.

Polisin açtığı ateş sonucu Y.T.O. ve K.O. yaralandı. Olayda kafasından yaralanan polis ile baba ve oğlu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan ilk açıklamada, "2 şüpheli şahıs tarafından olay yerinde görevli bir polis memuruna Y.T.O. isimli şüpheli tarafından çekiçle saldırıda bulunulmuştur. Polis memurunun saldırı sonucu kafasından yaralanması ve şüphelilerden K.O.'nun silah çıkarması ve araç kapısını açarak silahla ateş etmesi üzerine görevli diğer polis memuru tarafından saldırıyı men etmek için ateş açılmış, açılan ateş sonucunda Y.T.O. ve K.O. isimli şüpheli şahıslar yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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