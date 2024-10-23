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Çifte indirimin ardından çifte zam! Benzin ve motorinin fiyatı değişiyor, depoları doldurun

Çifte indirimin ardından çifte zam! Benzin ve motorinin fiyatı değişiyor, depoları doldurun

Dün hem benzin hem de motorine indirim yapılmıştı. İndirim sevinci kısa sürdü. Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. Depoları doldurmak için acele edin..

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Döviz kuru ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişim gösteriyor.  Dün benzin ve motorine büyük bir indirim gelmişti. Benzinde 1 lira 87 kuruş, motorinde ise 1 lira 65 kuruş fiyat düşüşü olmuştu. 

Zam kapıda... Türkiye gazetesinde yer alan habere göre 25 Ekim Cuma gece yarısından itibaren akaryakıta çifte zam geliyor.

Benzin ve motorindeki fiyat artışı 1 lira olacak. 

Benzinin litresi kaç lira? 

İstanbul (Avrupa): 42.86 TL
İstanbul (Anadolu): 42.74 TL

Motorinin litresi kaç lira? 

İstanbul (Avrupa): 41.91 TL
İstanbul (Anadolu): 41.84 TL

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