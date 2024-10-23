BIST 8.773
DOLAR 34,29
EURO 36,96
ALTIN 3.023,00
HABER /  GÜNCEL

Mansur Yavaş'tan Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına tepki: Yukarıda ilginç şeyler oluyor

Mansur Yavaş'tan Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına tepki: Yukarıda ilginç şeyler oluyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan çıkışıyla ilgili ilk kez konuştu. "Tavır değişikliğinin sebebini anlamaya çalışıyoruz." diyen Yavaş, ilginç şeyler olduğunu söyledi. Yavaş, "En iyi cevabı herhalde toplum verecektir" ifadelerini de sözlerine ekledi.

Abone ol

Tarihi kentler birliği Ekim ayı encümen toplantısı ve UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa lansmanı öncesi Şanlıurfa'ya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına cevap verdi.

Şanlıurfa'da kısaca gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABB Başkanı Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Tavır değişikliğinin sebebini anlamaya çalışıyoruz. Buna en iyi cevabı herhalde toplum verecektir. Toplumun nabzını ise henüz tutamadım. Hemen bir anket yapmışlar. Dün birkaç anketçi televizyonlarda konuşuyordu ama onları da izleyemedim. Herhalde yarın bir gün daha iyi değerlendirilecektir. Biz de o zaman daha iyi nabız ölçme fırsatı bulacağız.

Yukarıda ilginç şeyler oluyor

Bugün Yeni Şafak Gazetesi de Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamanın tersine bir manşet attı. Yukarıda ilginç şeyler oluyor. Göreceğiz hep birlikte."

ÖNCEKİ HABERLER
ASELSAN ile Baykar arasında yeni anlaşma imzalandı
ASELSAN ile Baykar arasında yeni anlaşma imzalandı
Starbucks'ın satışları üç çeyrektir düşüyor
Starbucks'ın satışları üç çeyrektir düşüyor
Kocaeli'de 2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! O baba...
Kocaeli'de 2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! O baba...
Çifte indirimin ardından çifte zam! Benzin ve motorinin fiyatı değişiyor, depoları doldurun
Çifte indirimin ardından çifte zam! Benzin ve motorinin fiyatı değişiyor, depoları doldurun
MHP'li İsmet Büyükataman'dan, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na yanıt
MHP'li İsmet Büyükataman'dan, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na yanıt
Enuygun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde gezilecek rota önerileri
Enuygun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde gezilecek rota önerileri
Kış lastiği zorunluluğu için tarih belli oldu! Araç sahipleri dikkat
Kış lastiği zorunluluğu için tarih belli oldu! Araç sahipleri dikkat
Çanakkale'de 3,6 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 3,6 büyüklüğünde deprem
Boşandığı eşi haber alamadı! Çilingirle eve girdiler, avukat...
Boşandığı eşi haber alamadı! Çilingirle eve girdiler, avukat...
Gazze'de can kaybı 42 bin 792'ye yükseldi
Gazze'de can kaybı 42 bin 792'ye yükseldi
Ünlü oyuncu Tekin Temel 56 yaşında yaşamını yitirdi
Ünlü oyuncu Tekin Temel 56 yaşında yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!