Eskişehir'de büyük dolandırıcılık! Bu sefer MİT'in adını kullandılar!

Dolandırıcılar her geçen gün kendilerine yeni kurbanlar bulmaya devam ediyor. Eskişehir'de telefonla aradıkları çifti, kendilerini MİT personeli olarak tanıtıp FETÖ ile ilgili suça karıştıklarını söyleyerek korkutup 11 bin 750 dolar dolandıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Eskişehir’de oturan evli bir çifti arayan 2 şüpheli, kendilerini MİT personeli olarak tanıttı. Adlarının FETÖ soruşturmasında yer aldığını söyleyen şüphelilere inanan çift, altınlarını bozdurarak bu kişiye 11 bin 750 doları Mahmudiye ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde şüphelilere teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldıklarını fark eden çift, polise ihbarda bulundu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı araştırmalar sonucunda şüphelilerin Kenan Ç. (40) ile 7 farklı suçtan kaydı bulunan Cem K. (21) olduğunu ve Kocaeli’ye kaçtıklarını tespit etti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda 2 şüpheli saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Eskişehir’e getirilerek ifadeleri alınan Kenan Ç. ve Cem K. adliyeye sevk edildi. Baskın sırasında ele geçirilen 11 bin 750 dolar ise çifte teslim edildi.