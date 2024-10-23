Galatasaray, Elfsborg'u 4 golle devirdi

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Elfsborg'u 4-3 mağlup etti.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 28. dakikada Mauro Icardi, 39. dakikada Isak Pettersson ve 44. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Elfsborg'un golleri ise 52. dakikada Niklas Hult, 65. dakikada Michael Baidoo (P) ve 90+2. dakikada Johan Larsson'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, Avrupa Ligi'nde puanını 7'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükselirken Elfsborg ise 3 puanda kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray sahasında İngiliz temsilcisi Tottenham'ı konuk edecek, Elfsborg ise Portekiz temsilcisi Braga'yı evinde ağırlayacak.

Galatasaray 4 - 3 Elfsborg

97'Son düdük geldi! Galatasaray mücadeleyi 4-3 kazandı.

95'Galatasaray'da Batshuayi topu ağlara yolladı ancak ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

92'GOL! Elfsborg'da 1 dakika önce oyuna giren Larsson topu ağlara yolladı. Fark yeniden 1'e indi: 4-3!

90'Karşılaşmanın sonuna 6 dakika uzatma ilave edildi.

83'GOL! Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle 4-2 öne geçti! Osimhen'in pasıyla ceza alanı içine giren Yunus rakiplerinden sıyrılıp topu ağlarla buluşturdu.

66'Galatasaray 4. gole çok yaklaştı! Icardi bir anda sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Icardi'nin vuruşunda Pettersson gole izin vermedi.

65'GOL! Konuk ekip Baidoo'nun penaltıdan attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.

63'Top ceza alanı içinde Barış Alper'in eline temas edince maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. İsveç ekibi penaltı kullanacak.

52'GOL! Elfsborg'da Hult topu ağlara yolladı. Arka direkte kendini unutturan Hult skoru 3-1'e getirdi.

47'Galatasaray'da Osimhen kaleciyle karşı karşıya kaldı. Osimhen'in vuruşunda Pettersson gole izin vermedi.

46'Karşılaşmanın ikinci yarısına Galatasaray başladı.

İlk yarı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 1 dakika uzatma ilave edildi.

44'GOL! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 3-0 öne geçti! Sara'nın pasında bir anda Elfsborg savunmasının arkasına sarkan Barış Alper uzak köşeye nefis bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı.

39'GOL! Galatasaray'da Abdulkerim'in kafa vuruşunda kaleci Pettersson topu kendi ağlarına yolladı. Skor 2-0 oldu!

28'GOL! Galatasaray, Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti! Mertens'in vuruşunda top direkten döndü. Ceza alanı içinde topla buluşan İcardi bu fırsatı gerçi çevirmedi ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

21'Elfsborg'ta Yegbe, Galatasaray savunmasının arkasına sarktı. Kalesini boşaltan Günay son anda tehlikeyi önledi.

15'Galatasaray bir kez daha gole çok yaklaştı! Mertens'in ceza alanı içine ortasında Osimhen kafayı vurdu ancak kaleci gole izin vermedi. Dönen topa Barış Alper rövaşata yaptı ancak bu kez top çerçeveyi bulmadı.

11'Galatasaray yine etkili geldi! Mertens ceza alanı içinde Barış'a pasını verdi. Barış bekletmeden vuruşunu yaptı. Savunma topa ayak koyarak kaleye gitmesini engelledi.

6'Galataaray'da Mertens ceza yayına yakın bir noktadan kaleyi yokladı. Savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

4'Elfsborg'da Ouma ceza alanı dışından sert vurdu. Kaleci Günay uzandı ve topa sahip oldu.

2'İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi! Sara'nın ceza alanı içine ortasında Mertens ön direkte kafayı vurdu. Kaleci son anda köşeye giden topu engellemeyi başardı.

1'İlk düdük geldi ve mücadele başadı.

İki takımın 11'leri şöyle:

GALATASARAY: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Mertens, Sara, Yunus, Icardi, Osimhen.

ELFSBORG: Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe, Hedlund, Zeneli, Ouma, Hult, Qasem, Arber Zeneli, Baidoo.

STAT: Rams Park

HAKEM: Matej Jug