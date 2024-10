Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Manchester United maçı öncesi konuştu

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, İngiliz ekibi karşısında galibiyet için sahaya çıkacaklarını ve 45 bin kişinin desteğine ihtiyacı olduklarını söyledi. Jayden Oosterwolde'nin sakatlığıyla ilgili de konuşan Mourinho, "Jayden için sezon bitti diye düşünüyorum, bu sezon maç oynamayacağını düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiren basın toplantısına, İngiliz medyası yoğun ilgisi gösterdi. Mourinho, basın toplantısı öncesinde 2 İngiliz gazeteciye forma hediye etti.

Manchester United'ın Fenerbahçe'den neden çekinmesi gerektiği yönündeki soruyu yanıtlayarak sözlerine başlayan Mourinho, "Ben Manchester United teknik direktörü değilim. Onların Fenerbahçe'den korkması için bir sebep görmüyorum. Onlar için de kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Eğer Manchester United yarın kolay bir maç olacağını düşünürse yanılır. Bu nedenle maksimum güçleriyle geleceklerdir. West Ham maçını düşürerek rotasyon yapmayacaklardır ve tam kadro olarak geleceklerdir." açıklamasını yaptı.

Manchester United'ın son dönemde kupa ve skor anlamında yaşadığı sorunlarla ilgili soruyu yanıtlayan Mourinho, şöyle devam etti:

"Açıkçası bunu düşünmek için 1 dakikamı bile harcamadım. Kulüpten ayrıldıktan sonra her zaman iyi dileklerimi diledim. İyi duygularla ayrıldım oradan. Ama şu anda işler onlar için iyi gitmiyorsa, bu da beni mutlu etmiyor. Ben yokken orada olanları düşünmek anlamsız. Ama olduğunu bildiğim bir şey var, onlar hocalarına olan güvenlerini sürdürüyorlar, hocalarının ve takımlarının gelişebileceğine inanıyorlar. Ben oradayken Avrupa Ligi'ni kazanmıştık, ligi de 2. sırada bitirmiştik. Manchester City puan kaybı cezası alsaydı, ligi kazanma şansımız da olabilirdi. O zaman da bana madalya takılmasını beklemezdim."

"Yarın 2 favori takımdan birisiyle oynayacağız"

Manchester United'ın Avrupa Ligi'nde şu ana kadar galibiyet alamadığıyla ilgili de konuşan Mourinho, şunları söyledi:

"Kazanamadılar ama yenilmediler de. Aslında içinde bulunduğumuz yeni formatta herkes neye ihtiyacı olduğunu anlamaya çalışıyor. Her puan zor, her puan önemli. Porto deplasmanında kazanmak her takım için çok zor. Aynı zamanda Twente ile de oynadılar. Biz de onlarla oynadık. Kolay değil, zor bir maçtı. Onların aldığı sonuçlar bir şey ama potansiyelleri de farklı bir şey. 2 beraberlik aldılar, bu durum bir fark oluşturmadı. Bu formatta üst tura kolayca çıkabilirler. Bu turnuvada hangi 2 takım favori derseniz, Manchester United ve Tottenham derim. Çünkü Premier Lig çok farklı. Hız, taktik ve futbol olarak farklı. Biz de yarın 2 favori takımdan birisiyle oynayacağız."

Manchester United karşısında sol bekte kimin oynayacağıyla ilgili de konuşan Mourinho, "Sol bek için televizyonlardaki uzmanlardan tavsiye alırım. Kostic, Jayden, Levent Mercan yok ama uzmanlar biliyor. Eğer sizin tavsiyelerinizi alırsam beni korumuş olursunuz. Belki Szymanski'yi oynatırım. Sol ayaklı. hızlı bir oyuncu. Demin de söylediği gibi gol de atamıyor. Onun oynadığı tarafta Garnacho mu yoksa Marcus Rashford mu oynayacak ona bakacağız." ifadelerini kullandı.

Manchester United'ın kulüpte global elçilik görevini yürüten Alex Ferguson'ın kontratını sonlandırması hakkındaki soruyu yanıtlayan Mourinho, "Alex Ferguson'la çok iyi bir ilişkim var. Elçi rolünü kaybetmesiyle ilgili detaylı bilgim yok. Ama o en önemli şeye sahip, dünyadaki bütün Manchester United taraftarlarının sevgi ve saygısına sahip. Onun için de en önemli konu bu diye düşünüyorum." diye konuştu.

İngiliz ekibinin son dönemdeki kötü gidişatıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Portekizli çalıştırıcı, şöyle konuştu:

"Bu benim cevaplamam gereken bir soru değil. Her seferinde aynı cevabı vereceğim. Onlara başarılar diliyorum. Çünkü onlar benim Premier Lig'de rakibim değil. Yarın rakip olacağız ve ben kazanmak istiyorum. Bunun dışında ise kendilerine başarılar diliyorum. Belki sizler benim, onların durumuna güldüğümü, akıl oyunları yaptığımı düşünebilirsiniz ama bence Manchester United aldığı sonuçlardan daha iyi bir takım. Ben onları analiz ettim, Twente ve Porto'ya karşı oynadıkları maçları izledim. En yakın zamanda başarıya ulaşacaklardır. Şimdi onlarla sadece bir maç oynayacağız ve herhangi bir duygum yok onlara karşı."

"İki takım arasında büyük bir mesafe var"

Çalıştırdığı takımlarda Manchester United'la oynadığı maçlarda iyi bir istatistik yakaladığı hatırlatılan Portekizli çalıştırıcı, "Bunu bilmiyordum. Ama bunlar geçmişte olan şeyler. Ben her zaman büyük takımlarla Manchester United'a karşı oynadım. Porto'yla Avrupa şampiyonu olmuştuk. Chelsea, Real Madrid'le oynadım. Tabii ki iki takım arasında büyük bir mesafe var şu anda. Biz de yarın bu mesafeyi kapatmak için çalışacağız." dedi.

Jayden Oosterwolde'nin sakatlığıyla ilgili de konuşan Mourinho, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Jayden için sezon bitti diye düşünüyorum, bu sezon maç oynamayacağını düşünüyorum. Sezon bitmeden 1 maç oynama imkanı olursa, bu duruma mutlu olurum. Avrupa'da 6 maçımız var, Kostic ve Levent'i oynatamıyoruz ama bu iki oyuncuyu ligde oynatabiliyoruz. Şu anda listeye birini de ekleyemiyoruz ve bu sıkıntı devam edecek. Belli sebeplerden dolayı 4 oyuncuyu liste dışında bırakmak zorundaydık. Zor olacak ama içinde bulunduğumuz duruma ayak uydurmak zorundayız. Yarın belki 11'e 11 kazanamayız ama 45 bin kişinin desteğine ihtiyacımız var."

Sebastian Szymanski: "Yarınki maçta iyi bir cevap vermek istiyoruz"

Basın toplantısında katılan Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski de Manchester United maçı için motive olduklarını dile getirdi.

Yarın yeni bir maça çıkacaklarının altını çizen Szymanski, "Ligde son dakikada aldığımız beraberlik bizi üzdü ama yarın muhakkak 3 puan için oynayacağız. Motivasyonumuz ve öz güvenimiz yüksek. Bu beraberlik sonrasında nasıl bir cevap vereceğimiz önemli. Yarınki maçta iyi bir cevap vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendisinin bu sezonki performansıyla ilgili de konuşan Szymanski, şöyle konuştu:

"Bir futbolcu olarak her zaman şunu bilmelisiniz ki, her maçta gol atamazsınız. Geçen sene başında gol ve asist anlamında iyi bir performans sergiliyordum. Şimdi de milli takımda bunu sürdürüyorum. En önemli şey takımın 3 puan alması ve benim de elimden gelenin en iyisini yapmam. Benim için önemli olan, dışarıdaki insanların memnun olması değil, etrafımdaki insanların memnun olması."

Jayden Oosterwolde'nin Samsun'da sakatlanması hakkında da konuşan Szymanski, Jayden'ın sakatlığı sebebiyle çok üzgün olduklarını belirterek "Zeminler hakkında konuşmak istemiyorum. Her zeminde oynamak zorundasınız. Jayden'ın yaşadığı sakatlık hakkında üzgünüz. Takım arkadaşlarının desteği her onunla birlikte." açıklamasını yaptı.