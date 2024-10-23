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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Umut hakkı teröristlere verilmez

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Umut hakkı teröristlere verilmez

 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Umut hakkı bir kere teröristlere verilmez. Umut hakkı pişman olan, yaptığı suç toplumun önemli bir kısmına zarar vermeyen kimselere verilir." ifadesini kullandı.

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Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının hala bazı değerleri istismar edip mağduriyet yaratmaya çalıştığını, örgütün işlediği suçların üzerinin örtülmesine asla müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısını tebrik eden Destici, "Milletimizin, değerlerine bağlı, cesur evlatları olduğu sürece baş edemeyeceğimiz hiçbir problem olmadığını tekrar herkese hatırlatmış oldu." dedi.

 "Burada asla umut hakkından bahsedilemez"

Devletin, mücadele ettiği terör örgütünden, onun elebaşından medet umup yardım bekleyemeyeceğini kaydeden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tecrit değil, ceza. Ceza da tahliyesiz müebbet ve idam. Anlaşma değil, hukuk. Hukuk neyse onu işleteceğiz. Ne anlaşması, ne pazarlığı, ne masası. Umut hakkı değil, pişmanlık ve af dileme. Eğer biz 40 bin kişinin katili bir terör örgütünün elebaşına umut hakkı imkanı verirsek o zaman hapishanelerin tamamını boşaltmamız lazım. Bir tane bile suçlu kalmaması gerekir. Umut hakkı bir kere teröristlere verilmez. Umut hakkı pişman olan, yaptığı suç toplumun önemli bir kısmına zarar vermeyen kimselere verilir. Onun için burada asla umut hakkından bahsedilemez."

Destici, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a "umut hakkı" tartışmasına ilişkin, "Terör örgütü elebaşı, büyük bir pişmanlık duyduğunu söylesin, 'af diliyorum' desin, yasalar onu değerlendirir, ben ona karışmam. Ama bize göre, bu hainin, terörist başının kalemi 1999 da kırıldı, yani idam cezası verildi." ifadesini kullandı.

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