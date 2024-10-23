NATO'dan TUSAŞ'a saldırı sonrası açıklama

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısını kınadı..

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ) Ankara'daki yerleşkesine düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, NATO Genel Sekreteri Rutte, saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "Ankara’daki ölü ve yaralı haberleri derinden endişe verici. NATO, müttefikimiz Türkiye’nin yanındadır; terörü tüm biçimleriyle şiddetle kınıyor ve gelişmeleri yakından izliyoruz" ifadelerini kullandı.