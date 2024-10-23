Bakan Yerlikaya açıkladı! TUSAŞ saldırısında şehit sayısı artıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 4 şehidin olduğunu, 14 kişinin de yaralandığını belirtti.

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırganlardan 2'si öldürülürken, 3'nün yakalanması için operasyon devam ediyor.

"4 ŞEHİDİMİZ, 14 YARALIMIZ VAR"

Saldırıyla ilgili son bilgileri veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

Biri kadın biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef 4 şehidimiz bulunmakta. 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Terörü lanetliyoruz.

"TERÖRİSTLERİN KİMLİK TESPİTİ DEVAM EDİYOR"

Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz, hangi terör örgütü olduklarını aziz milletimizle paylaşacağız. TUSAŞ'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. İlk anından itibaren Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik. Milli birlik beraberliğimize kim pusu kuruyorsa, ister terör örgütü olsun ister şehir eşkıyası olsun hiç durmadan bunların nefeslerini kesmekte kararlıyız. Bizim birliğimiz beraberliğimiz her zaman ama her zaman galip gelecektir.