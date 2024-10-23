TUSAŞ'a saldıran teröristlerin görüntüsü ortaya çıktı! Bakan Yerlikaya duyurdu: İkisi de öldürüldü
TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası 4 kişi şehit, 14 kişi yaralı olduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Abone ol
TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendiği terör saldırısında 4 kişinin şehit olduğunu, 14 kişinin yaralandığını söyledi. Yerlikaya, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısını gerçekleştiren teröristten ilk görüntüler düştü.
Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin uzun namlulu silah kullandığı görüldü.
TUSAŞ'a sızarak saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden ilk görüntü
TUSAŞ'a saldıran teröristlerin üzerinden çıkanlar