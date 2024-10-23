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Bahçeli'den TUSAŞ açıklaması: Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak

Bahçeli'den TUSAŞ açıklaması: Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili, "Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır" dedi.

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Bahçeli, sosyal medyadan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum.

Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır.

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