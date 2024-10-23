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Teröristler gasp ettikleri ticari taksinin şoförünü şehit etti

Teröristler gasp ettikleri ticari taksinin şoförünü şehit etti

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısında 2 teröristin kullandıkları ticari taksiyi gasp ettikleri belirlenirken, taksi şoförün şehit edildiği açıklandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da TUSAŞ tesisine bombalı saldırıyı düzenleyen 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Teröristlerin kullandıkları ticari taksiyi gasp ettikleri belirlenirken, taksi şoförü ise şehit oldu.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısında 2 teröristin gasp ettikleri 06 JMT 07 plakalı ticari taksiyle geldikleri belirlenirken taksi şoförü M.A.’yı şehit ettikleri açıklandı. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı dördüncü şehidin taksi şoförü olduğu belirtildi. 

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