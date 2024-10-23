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ABD'den TUSAŞ saldırısına ilişkin ilk açıklama: Müttefikimizin yanındayız

ABD'den TUSAŞ saldırısına ilişkin ilk açıklama: Müttefikimizin yanındayız

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, TUSAŞ'a yönelik saldırıyla ilgili açıklamasında "ABD olarak bugün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor" ifadelerine yer verdi.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıda 4 şehit, 14 yaralı olduğunu açıkladı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

TERÖRSİTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldürüldü. Biri kadın, biri erkek iki teröristin kimlik tespitlerinin sürdüğünü açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kimlik bilgleri belirlenince örgüt de ortaya çıkacak." dedi.

DÜNYADAN ART ARDA TEPKİLER

Kahramankazan'da milli savunma sanayi tesisi TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına dünyadan tepkiler geldi. Bir açıklamada ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapıldı.

ŞİDDETLE KINADILAR

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada hain terör saldırısı şiddetle kınandı.

"MÜTTEFİKİMİZ TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"

ABD'den yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD olarak bugün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız.

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