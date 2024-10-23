Pakistan'dan Türkiye’ye taziye mesajı

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari ve Başbakan Şahbaz Şerif, Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınayarak Türkiye’ye başsağlığı dileklerini iletti.

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından, dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye taziye mesajları iletilmeye devam ediyor. Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari ve Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırıyı kınayarak Türkiye’ye başsağlığı dileklerini sundu.

"TÜRKİYE HÜKÜMETİ VE HALKIYLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Zardari, Türkiye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Bu alçakça saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyor, yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.



BAŞBAKAN ŞERİF: "TERÖR, BARIŞ VE İNSANLIĞIN DÜŞMANI"

Başbakan Şerif ise terörizmin tüm formlarıyla küresel bir tehdit olduğunu vurgulayarak, Pakistan'ın da benzer vahşi eylemlerin yol açtığı acı ve ıstırabı deneyimlediğini dile getirdi. Zardari, teröristlerin barış ve insanlığın düşmanı olduğunu belirterek, terör belasının sona erdirilmesi ve tüm uluslar için güvenli bir gelecek sağlanması adına uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini yineledi.