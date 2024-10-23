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Bakanlar ortak 'TUSAŞ saldırısı' açıklaması

Bakanlar ortak 'TUSAŞ saldırısı' açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TUSAŞ tesisine gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili ortak açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TUSAŞ'taki terör saldırısı ile ilgili ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Özellikle bugün yaşadığımız terör saldırısı ülkemizin savunma sanayiinde başarılarını gölgelemek isteyen bir saldırı. Teröristler ve bunların arkasındakiler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Ülkemizin huzurunu bozamayacaklar. Kahraman savunma sanayii çalışanlarımızın moralini bozamayacaklar. Azmimizi, birliğimizi ve kardeşliğimizi daha da artıracak. Teröre karşı kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Terörü lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımızdan 3 tanesini taburcu ettik, bir tanesinin durumu kritik. Diğerlerinin durumu iyi, şifa ile inşallah taburcu edeceğiz. Terörü ve terörü destekleyenleri lanetliyorum.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyorum. Bu saldırıları gerçekleştirenler asla başarılı olamayacaklar. Aile Bakanlığı olarak ekiplerimiz sahada gerekli desteği gösteriyor. Bütün milletimizin başı sağolsun.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bize bu menfur saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünü ve terör destekçilerini lanetliyoruz. Hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. 5 şehidimiz var, mekanları cennet olsun. Aziz milletimizin başı sağolsın. Operasyonu gerçekleştiren jandarma ve emniyet birimlerimize teşekkür ediyorum. Yaralılarımızın 7'si özel harekattan, sağlık durumları iyi. Cumhuriyet Başsavcımız ve arkadaşları eylemin gerçekleştirildiği bölgede çalışıyor. Bir kadın ve erkek teröristin kimliklerini belirleme çalışmamız devam ediyor. İlk andan itibaren güvenlik birimlerimizin elde ettiği veriler neticesinde PKK terör örgütü olduğu yönünde kuvvetli bilgi var. Netleşince kamuoyuyla bunu açıklayacağız.

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