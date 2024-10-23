Lübnan'da büyük patlama! Çok sayıda İsrail askeri öldürüldü

Lübnan'ın güneyinde meydana gelen patlamada 4 İsrail askeri öldü, 15 asker yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar devam ediyor.

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Al Jazeera televizyonunun İsrail kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Lübnan'ın güneyinde meydana gelen patlamada 4 İsrail askeri öldü, 15'i yaralandı.

İsrail ordusu yaşanan kayıplar ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.