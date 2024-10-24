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TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı! Şehitlerin kimlikleri belli oldu, kahreden detaylar...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu. Terör saldırısına ilişkin yürek yakan bir ayrıntı da ortaya çıktı.

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Saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

Saldırıda yaralanan 22 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Eşinin gönderdiği çiçeği almak için...

Şehitlerden Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

Bu arada teröristlerin Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.

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