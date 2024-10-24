Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları TUSAŞ saldırısı sonrası İsrail'i işaret etti: 'Uykudakiler uyansın'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Ahmet Selim Köroğlu ve Yiğit Bulut, TUSAŞ saldırısından İsrail'i sorumlu tuttu. Bulut, "Akıl tutulması yaşayanlar, hala soruyor musunuz; Türkiye’ye nasıl saldıracaklar! Uykudakiler uyansın!' dedi.

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 şehit, 22 yaralının olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Savunma Bakanı Yaşar Güler saldırıyı terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiğine işaret ederken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Saldırıdan hemen sonra paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu "İsrail bize saldırmaz diyenler nerede?" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut da İsrail'i işaret ederek şunları söyledi:

"'İsrail Türkiye’ye nasıl saldıracak' diye olayı küçültmeye çalışanlar! İyi okuyun!

Neden TUSAŞ? Türkiye’nin 5. nesil uçak alımına, proje ortaklığına, tedarik etmesine engel olan küresel güçler, Türkiye’nin kendi muharip uçağını insansız hava araçlarını yaptığı tesise saldırıyor! Daha doğrusu köpeklerini saldırtıyor! Ne zaman? “Terör bitsin” çağrısı yapıldığının ertesi günü!

Başkan Erdoğan Türkiye'nin 100 yıllık batı emperyalizmine esaretine son verme yolunda BRİCS zirvesinde olduğu saatlerde!! Akıl tutulması yaşayanlar, hala soruyor musunuz; Türkiye’ye nasıl saldıracaklar! Türk yurduna yönelik küresel saldırı çoktan başladı! Uykudakiler uyansın!"