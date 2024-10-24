BIST 8.823
DOLAR 34,26
EURO 37,07
ALTIN 3.012,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Köyden öğrenci almaya gidiyordu! Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Köyden öğrenci almaya gidiyordu! Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

 Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis minibüsü ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Abone ol

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 03 AFN 701 plakalı okul servis minibüsü, 20 AGS 934 plakalı otomobille çarpıştı.

Şarampole devrilen otomobildeki, 5 kişi ağır yaralandı. Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Okul servis minibüsünün boş olduğu, köyden öğrenci almaya gittiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu: Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu: Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz
Bahçeli'nin çağrısı sonrası ilk mesaj! Çağrı yapacağım, buradan tabutla çıkmak istemiyorum
Bahçeli'nin çağrısı sonrası ilk mesaj! Çağrı yapacağım, buradan tabutla çıkmak istemiyorum
Ankara'da FETÖ operasyonu
Ankara'da FETÖ operasyonu
Yenidoğan çetesinin kan donduran konuşmaları: 1 gebe vereceğiz 200 bin TL ciro yapacak
Yenidoğan çetesinin kan donduran konuşmaları: 1 gebe vereceğiz 200 bin TL ciro yapacak
E-Ticaret kanununda yapılacak değişiklikle ihracata büyük destek geliyor
E-Ticaret kanununda yapılacak değişiklikle ihracata büyük destek geliyor
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları TUSAŞ saldırısı sonrası İsrail'i işaret etti: 'Uykudakiler uyansın'
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları TUSAŞ saldırısı sonrası İsrail'i işaret etti: 'Uykudakiler uyansın'
Bursa'da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü
Bursa'da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın başlayacak
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın başlayacak
TUSAŞ teröristleri taksiciyi kandırmak için sevgili rolü yapmışlar!
TUSAŞ teröristleri taksiciyi kandırmak için sevgili rolü yapmışlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kırmadan, dökmeden, küstürmeden kongre sürecini yürüteceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kırmadan, dökmeden, küstürmeden kongre sürecini yürüteceğiz"
İsrail, Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının Beyrut'taki ofisini vurdu
İsrail, Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının Beyrut'taki ofisini vurdu
TUSAŞ'taki terör saldırısının perde arkası! Fatih Portakal anlattı
TUSAŞ'taki terör saldırısının perde arkası! Fatih Portakal anlattı