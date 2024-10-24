Köyden öğrenci almaya gidiyordu! Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis minibüsü ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.Abone ol
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 03 AFN 701 plakalı okul servis minibüsü, 20 AGS 934 plakalı otomobille çarpıştı.
Şarampole devrilen otomobildeki, 5 kişi ağır yaralandı. Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Okul servis minibüsünün boş olduğu, köyden öğrenci almaya gittiği öğrenildi.