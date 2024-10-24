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Cumhurbaşkanı Erdoğan: TUSAŞ'a alçakça saldırı, Türkiye'nin terörü bertaraf etme kararlılığını perçinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TUSAŞ'a alçakça saldırı, Türkiye'nin terörü bertaraf etme kararlılığını perçinledi

Kazan’daki BRICS Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bu alçakça saldırı, Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. (TUSAŞ'a) Bu alçakça saldırı, Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Orta Doğu'da akan kan durdurulmadıkça, gelecek için ne adaletten ne barıştan ne de kalkınmadan söz edilebilir. Küresel bir adil düzen ve kalkınma ancak sınırlarımız ötesinde huzur ve güvenliğin tesisiyle mümkün olabilir."

"BM nezdinde İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik bir girişim başlattık. Bu hususta sağlayacağınız desteğe güveniyorum."

"Küresel bir adil düzen ve kalkınma ancak sınırlarımız ötesinde huzur ve güvenliğin tesisiyle mümkün olabilir"

Ayrıntılar gelecek...

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