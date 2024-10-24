Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Liderler Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan devlet başkanları ile selamlaştı.
Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, solunda Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Gazvani yer aldı. Liderler fotoğraf çekiminin ardından zirvenin düzenlendiği salona geçti.
Erdoğan'dan önemli temaslar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirve'sinin ikinci gününde programına devam ediyor. Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso (sol 2) ile görüştü. Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağ 4) ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç (sağ 2) da yer aldı.
Zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştiren Başkan Erdoğan, bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geldi.