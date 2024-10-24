Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Erdoğan'dan önemli temaslar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirve'sinin ikinci gününde programına devam ediyor. Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso (sol 2) ile görüştü. Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağ 4) ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç (sağ 2) da yer aldı.