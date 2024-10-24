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İkbal Uzuner ve katil Semih Çelik'in son mesajları ortaya çıktı! "Yeter artık canımı al..."

İkbal Uzuner ve katil Semih Çelik'in son mesajları ortaya çıktı! "Yeter artık canımı al..."

Surlarda korkunç şekilde katledilen İkbal Uzuner ve katil Semih Çelik'in WhatsApp mesajlarının ortaya çıktığı iddia edildi. Çelik'in İkbal'e attığı mesajlar kan dondururken, "Her zamanki yere gel yoksa seni sokaktaki kediler gibi doğrarım" sözleri dikkat çekti.

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Katil Semih Çelik​, önce evine davet ettiği Ayşenur Halil​'i daha sonra surlara çağırdığı İkbal Uzuner​'i korkunç şekilde katletti. Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Katil Semih Çelik ve İkbal Uzuner'in WhatsApp​ mesajları olduğu iddia edilen konuşmalar kan dondurdu. 

"İntihar​ edeceğim senin yüzünden”

12punto'da yer alan habere göre; Uzuner’in bu mesajlarında Semih Çelik’e, “Bıktım artık, korkuyorum senden. İntihar​ edeceğim senin yüzünden” demesi dikkatlerden kaçmıyor.

"Yeter artık canımı al kurtul Allah’ın cezası”

Devam eden yazışmalarda Çelik’in Uzuner’e, “Bak İkbal, her zamanki yere gel yoksa seni sokaktaki kediler gibi doğrarım” diyor.

Uzuner ise mesajın devamında, “Sen ne diyorsun Semih, ben 3 yıldır kurtulamıyorum senden. Yeter artık canımı al kurtul Allah’ın cezası” yanıtını vermesi dikkatlerden kaçmıyor.

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