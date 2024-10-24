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MSB: 59 terörist etkisiz hale getirildi!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

MSB, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 47 terör hedefinin vurulduğu hava harekatlarında 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si üst düzey 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün akşamdan itibaren 47 terör hedefinin vurulduğu Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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