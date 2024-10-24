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MİT, terörist Serkan Nazlıer'i etkisiz hale getirdi! Kırmızı kategoride yer alıyordu

MİT, terörist Serkan Nazlıer'i etkisiz hale getirdi! Kırmızı kategoride yer alıyordu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakkari sorumlusu Serkan Nazlier'i düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'de gerçekleştirilen terör eylemlerinin planlayıcısı olan "Sefkan Amed" kod adlı terörist Nazlier, saldırıları düzenleyecek teröristlerin belirlenmesinden ve yönlendirilmesinden sorumluydu.

MİT'in öncelikli hedef listesinde bulunan Nazlier'in yeri, Irak'ın Hakurk kırsalında yürütülen çalışmalar sonucu tespit edildi. Nazlier, düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi.

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Nazlier, 2019'da Irak'ın kuzeyindeki TSK üs bölgesine gerçekleştirilen roketatarlı saldırının da planlayıcıları arasındaydı.

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