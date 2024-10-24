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TUSAŞ'a hain saldırı! Teröristlerin kimlikleri belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TUSAŞ'a hain saldırı! Teröristlerin kimlikleri belli oldu

TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu. Teröristlerin PKK üyesi olduğu belirlendi. Erkek teröristin Rojger kod adlı Ali Örek, kadın teröristin Mine Sevjin Alçiçek olduğu açıklandı.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısına ilişkin ayrıntılar netleşiyor. Saldırıyı düzenleyen iki teröristin de kimliği belli oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, erkek teröristin PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunu duyurdu. İkinci paylaşımda ise kadın teröristin kimliğini açıkladı. Kadın teröristin de PKK üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. TUSAŞ'a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti.

Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."


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