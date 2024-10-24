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Ankara'da gündem olan ziyaret! Alaattin Çakıcı Bahçeli ile buluştu!

Ankara'da gündem olan ziyaret! Alaattin Çakıcı Bahçeli ile buluştu!

Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ekol TV'nin haberine göre MHP genel merkezindeki ziyaretten yeni bir fotoğraf daha geldi. Bahçeli ile Çakıcı arasındaki samimi anlar dikkat çekti.

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Alaattin Çakıcı'nın Bahçeli'yi ziyaretinin MHP liderinin Öcalan çıkışının üstüne gelmesi de görüşmenin önemini daha da artırdı.

2020 yılında cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ara ara MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştüğü biliniyordu. İki isim bugün de Ankara'da bir araya geldi. Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan hakkında söylediği 'Silah bırakırlarsa barış için gelsin TBMM'de konuşsun' sözleri günlerdir konuşuluyor.

Alaattin Çakıcı'nın Bahçeli ziyaretinin bu gündem içerisinde olması dikkat çekerken, MHP'nin resmi yayın organlarından açıklama yapılması bekleniyor.

Samimi tavırlar

Alaattin Çakıcı'nın Bahçeli'yi ziyareti sırasında kamuoyuna yansıyan fotoğrafta iki ismin samimi tavırları dikkat çekiyor.

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